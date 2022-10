SACE, Ricci: "Nostro ruolo sempre più esteso a sostegno di imprese e economia"

(Teleborsa) - "anche sul mercato domestico per garantire la liquidità e la continuità operativa, in una logica emergenziale e, in una logica strategica e di lungo periodo, per supportare competitività e sostenibilità delle imprese nell'ambito del Green New Deal"E' quanto spiegato da, Amministratore Delegato di SACE, ricordando "con le nostreabbiamo già supportatoprincipalmente delleper circadi contratti e investimenti destinati alla riduzione degli impatti ambientali e al miglioramento del mix energetico"."Oggi- ha sottolineato la manager - lo facciamoe con una serie di strumenti che si rivolgono a tutte le imprese, dal supporto alle dilazioni di pagamento delle forniture energetiche, alla protezione dal rischio di mancato pagamento delle fatture dilazionate per i fornitori di energia, fino alla loro monetizzazione attraverso il factoring"."Il nostro raggio di azione si è poi ulteriormente ampliato con il, che ci ha autorizzato a, per facilitare servizi di assicurazione del credito commerciale e rilascio di cauzioni in favore di imprese di qualsiasi dimensione, favorendo coì la rateizzazione delle bollette fino a 24 mesi£, ha concluso Ricci.