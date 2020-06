SACE prosegue collaborazione con SUMEC per opportunità business in Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua in modalitàil format di business matching realizzato dain collaborazione conper affiancare le PMI italiane nello sviluppo di nuove. "Re-start your business in China: SACE meets SUMEC ITC" è il titolo dell'ultimo incontro organizzato con la società leader per l'import di macchinari in Cina e si è svolto in versione webinar.La, avviata a marzo 2019, per facilitareattive nel settore della meccanica, con l'obiettivo di raggiungereassegnati a fornitori italiani entro il 2021.Qual è, a seguito degli sconvolgimenti causati dall'emergenza Covid-19, il contesto attuale del mercato cinese? Quali sono le opportunità commerciali per le Pmi italiane produttrici di macchinari nel settore delle tecnologie per le industrie della petrolchimica, della plastica e della carta? E in che modo possono cooperare al meglio con SUMEC?Nel corso del webinar in lingua inglese sono stati approfonditi i temi dell'impatto dell'emergenza Covid-19, delle possibilità offerte alle imprese italiane e delle modalità di collaborazione con SUMEC. All'evento hanno partecipatoRelationship Manager Hong Kong Office di SACE,General Manager di SUMEC,, Project Manager di SUMEC, assieme a, Regional Manager, Far East & Greater China di UBI Banca,, Trade Commissioner di ICE Beijing e, Coordinator International Activities di Confindustria.Al webinarche operano nei settori d'interesse di SUMEC e che vogliono crescere nel mercato cinese sfruttando le indicazioni fornite da SACE. Nel numero complessivo dei registrati all'evento, pari a circa 200 utenti, rientrano anche banche, istituzioni e associazioni di categoria. L'iniziativa si inserisce nel quadro di una serie di incontri organizzati nell'ultimo anno da SACE in Italia e presso le principali fiere di settore.