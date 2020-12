© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha stretto unasocietà d'investimento e costruzioni leader in, per facilitare ilinteressate a entrare a far parte della filiera dei fornitori di Ronesans, azienda numero 9 in Europa (e 23° a livello mondiale) nella classifica "World's Top 250 International Contractors" di Engineering News Records.Il- firmato da, amministratore delegato di SACE e, Presidente di Ronesans e Ozgur Canbas, membro del Consiglio di Ronesans - è stato annunciato in occasione del JETCO (Joint Economic Trade Commission) tra Italia e Turchia, alla presenza di, Ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e di Ruhsar Pekcan, Ministro turco del Commercio.SACE e Ronesans (attiva nei s) si così impegnano nella cooperazione e nello scambio reciproco di informazioni, con l'obiettivo diper sostenere opportunità di business che vedano coinvolte imprese italiane.Attraverso questa firma, SACE rinnova il suo impegno a sostegno delle attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane in. Le previsioni di SACE, contenute nel Rapporto Export 2020, prevedono per la Turchia un calo dell'export del 9,8% per l'anno in corso a causa dell'impatto della Pandemia Covid-19, e una ripresa già nel 2021 con un tasso di crescita del 9% e nel biennio 2022-2023 del 6,4% in media all'anno.