Sace, Liguti: con Garazie Green sosteniamo transizione ecologica dell'Italia

(Teleborsa) - "In questi anni di complessità senza precedenti noi di SACE siamo stati chiamati a svolgere due nuovi mandati sul mercato domestico, che si aggiungono alla nostra missione tradizionale di Export Credit Agency: uno emergenziale con Garanzia Italia e uno più strutturale per la ripartenza del Paese con le Garanzie Green". Così Dario Liguti, Chief Underwriting Officer di SACE, intervenendo al Pre-Made in Italy Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24.

"Con le nostre Garanzie Green, come attuatori del Green New Deal sul territorio nazionale, sosteniamo la transizione ecologica dell'Italia, tema particolarmente strategico in questo momento storico, perché permettere alle aziende italiane di effettuare la loro transizione ecologica verso sistemi di produzione meno inquinanti e con un ridotto utilizzo di materie prime le rende più resilienti verso le crisi, non solo quella attuale ma anche quelle future – ha aggiunto Liguti –. Una sfida che abbiamo raccolto con grande slancio a fine 2020 e che ci ha già visto sostenere operazioni per oltre 5 miliardi di euro. Un numero destinato a crescere anche grazie alla finalizzazione di diverse convenzioni bancarie per semplificare l'accesso alle aziende, soprattutto le PMI.

"E oggi, di fronte all'emergenza della crisi russo-ucraina, con i fortissimi impatti a livello di inflazione e caro-energia, il Governo ci ha affidato un altro mandato a sostegno delle imprese italiane. Il DL Aiuti, che proprio in questi giorni è in discussione in Parlamento, prevede un nostro impegno emergenziale a supporto della liquidità delle imprese e un impegno strutturale degli investimenti per il rilancio e la crescita. L'esperienza di Garanzia Italia - in cui in tempi record e in pieno lockdown, abbiamo implementato un sistema totalmente digitalizzato di analisi ed emissione di garanzie, dando risposte ai nostri clienti in 48 ore, mobilitando fino a oggi risorse per 42 miliardi di euro a fronte di quasi 6400 operazioni – ci rende sicuramente pronti a questa nuova sfida", ha affermato il Chief Underwriting Officer di SACE.

"Per poter affrontare le crisi – ha concluso Liguti - bisogna essere resilienti e diversificati sia a livello geografico che settoriale. Ovviamente il mondo cambierà sulla spinta della transizione ecologica, quindi le opportunità che abbiamo di fronte a noi sono tantissime. Dobbiamo avere il coraggio di coglierle e noi di SACE siamo qui per accompagnare le imprese che hanno quel coraggio".