SACE, Liguti alla guida della sostenibilità in Europa per le Nazioni Unite

(Teleborsa) - Dal prossimo 3 ottobre Dario Liguti sarà il nuovo Director of Sustainable Energy presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.



Dal marzo 2018 Liguti ha ricoperto il ruolo di Chief Underwriting and Business Innovation Officer di Sace. In precedenza Liguti, laurea in Economia all'Università Bocconi di Milano e Master alla London School of Economics e alla Leicester University, ha trascorso 11 anni in General Electric, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle attività di Project Financing, Corporate Strategy & Business Development, Corporate Finance and Investment Banking, fino a ricoprire la carica di Global Head of Government and Export Finance, gestendo i rapporti di General Electric con le società di credito all'esportazione e le istituzioni finanziarie internazionali.



In precedenza ha lavorato al Council of Europe Development Bank e in Commissione Europea. Gran parte del suo percorso professionale si è svolto all'estero, tra Francia, Svizzera, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.