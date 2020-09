© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in Italia e nel mondo di"che ruota attorno a centri produttivi medio-grandi che trainano le". Così l'Amministratore delegato di SACE, ha rappresentato l'universo dell'operatività del Gruppo, nell'introdurre il talk seguito alla presentazione del Rapporto sull'export 2020.Il manager ha ricordato che "dietro ogni operazione realizzata con SACE,beneficiaria, magenerato sul territorio, per i lavoratori, per i fornitori, per i dipendenti e loro le famiglie".L'Ad Latini ha parlato anche diche definisce "un tema centrale" non solo per la salvaguardia del pianeta, ma anche come "per l'intero sistema produttivo". "SACE - ha sottolineato - ha posto da sempre particolare attenzione agli impatti socio-ambientali. Da circa 15 anni ormai, ha una unità specializzata che li valuta in base alle linee guida internazionali dell'OCSE e sostiene progetti di green energy, smart cities e infrastrutture per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili". Ne è un esempio, l'interconnessione elettrica sottomarina lunga al mondo, realizzata con il primo finanziamento green multi-ECA, in cui SACE ha avuto un ruolo di primo piano al fianco della nostra Prysmian.L'Ad di SACE ha citato anche il nuovo compito affidato daldi rilasciarepubbliche a favore dei. "Un nuovo incarico - ha affermato - che poggia su solide basi, grazie all'esperienza maturata negli anni e su cui già stiamo lavorando proprio per l'individuazione e la selezione dei migliori progetti già dal 2020Per quanto riguarda, Latini ha ricordato, ma "si profila una prospettiva di ripartenza a cui dobbiamo lavorare con tutte le nostre migliori energie per trasformare una minaccia in un'opportunità". Per raggiungere questo obiettivo - ha aggiunto - "ci vuole coraggio" e occorrono investimenti, strategie di marketing, digitalizzazione, vicinanza ai clienti.L'Ad di SACE ha parlato dellenella prima metà dell'anno:, il 37% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per una potenza di fiuco di. "Un traguardo già eccezionale anche in considerazione del contesto complessivo", ha affermato.Fra idi SACE il sostegno all'export attraverso unfra SACE e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (cd State account) e la nuovaa sostegno del rilancio post-emergenza.