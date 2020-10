© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ily, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, favorirà la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema Italia, impegnata nella ripartenza dopo lo shock prodotto dalla pandemia di Coronavirus. E' quanto affermato dall, all'evento "Made in Italy. The Restart", de Il Sole 24 Ore in collaborazione con in Financial Times, ricordando cherisorse pera favore delle imprese esportatrici e delle PMI.ha affermato Latini, citando le "incertezze ereditate dal 2019" e la "severità dello shock" prodotto dalla pandemia. Nonostante questo - ha sottolineato -, che sarà trainata "da quei grandi fattori di resilienza della nostra economia", comein questa ripartenza giocherà sicuramente un", ha affermato l'Ad di SACE, aggiungendo che si attendee che "in questa partita, in Europa e nel mondo".Per far ciò - ha sottolineato - sono necessarie lee, che rappresentano "ildelle nostre imprese", sia quelle fisiche sia digitali., ricordando che evidenzia "tassi di crescita a doppia cifra", ma si confermae rappresenta "unveramente importante ancora".Un altro tema centrale - ha detto - è lae l'attenzione ai settori "green", concepiti come "grandeper l'intero sistema produttivo". E quindi "le priorità del Paese si intrecciano con quelle del Green New Deal" e "non ci sarà una vera ripartenza senza un'economia pulita e circolare, senza una mobilità sostenibile, senza una profonda integrazione dei cicli industriali con tecnologie a basse emissioni"., ha sottolineato Latini, ricordando che l'Agenzia attiva "da oltre quarant'anni" a sostegno dell'e dell'internazionalizzazione ha potuto, anche quest'anno, mobilitare. L'altro fronte in cui opera SACE - ha ricordato - è lo strumento, che ha consentito di erogare finanziamenti garantiti pedi euro a quasi 600 imprese, portando il totale ad oltre 30 miliardi di euro., ha detto il Presidente di SACE, indicando tre traiettorie:, grazie anche ad un sistema evoluto di coassicurazione con i Ministeri del tipo State account,, non solo in ottica emergenziale, ma più strutturale, ed, che vede SACE quale parte attiva con il rilascio di garanzie pubbliche a favore dei progetti del Green New Deal.