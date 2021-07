SACE, Latini: il "Bello e Ben Fatto" made in Italy vale 135 miliardi di export

Martedì 20 Luglio 2021, 13:00

(Teleborsa) - "Il Rapporto ‘Esportare la dolce vita' presentato oggi da Confindustria, che include anche il contributo dell'Ufficio Studi di SACE, si focalizza sul macro settore del "Bello e Ben Fatto", vale a dire le 3F (Fashion, Food, Furniture) in primis, a cui aggiungiamo la Ceramica, la Cosmetica, la Nautica e l'Automotive, che insieme rappresentano 135 miliardi di euro delle nostre vendite all'estero (il 30% del totale) e sono un grande punto di forza del nostro Paese e un tratto distintivo del nostro export". Lo ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE in occasione della presentazione del Rapporto questa mattina.

"La maggior parte delle esportazioni del Bello e Ben Fatto sono dirette ai mercati avanzati, come Stati Uniti e Germania. Se da un lato a trainare la crescita per il prossimo anno saranno ancora le geografie tradizionali come Stati Uniti e Germania, la quota dei mercati emergenti risulta tuttavia in crescita e presenta ampi margini di sviluppo – ha spiegato Latini – È proprio infatti dalle destinazioni non tradizionali - che hanno mostrato grandi capacità di resilienza e reazione alla crisi che stiamo vivendo - che arriveranno diverse opportunità per il Made in Italy: innanzitutto dal Sudest asiatico (Cina, Vietnam, Malesia e Corea del Sud) e in maniera selettiva da tutti i continenti (Europa emergente: Polonia; Nord Africa: Marocco, Medio Oriente: Arabia Saudita e Emirati; Sud America: Cile)".

"Parlando di Sudest asiatico, non possiamo non parlare del grande potenziale dell'area RCEP, l'accordo di libero scambio tra i dieci Paesi del Gruppo Asean e cinque dei loro partner commerciali: Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Il contributo di SACE al Rapporto presentato oggi, realizzato dal nostro team di economisti, si sofferma proprio su questo punto– ha concluso l'AD di SACE – L'accordo RCEP contribuirà a rafforzare i legami commerciali tra le economie che hanno aderito, rendendole più solide e incrementando la loro capacità di consumo. Questo porterà a un aumento della domanda di import di beni di qualità e di questo incremento generale ne beneficeranno i settori del Bello e Ben fatto italiano".