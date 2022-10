SACE, l'Annual Meeting di Women in Export esamina sfide e opportunità per l'imprenditoria femminile

(Teleborsa) - Si è tenuto ieri alla presenza diil primo, il business network al femminile in ambito export lanciato un anno fa da SACE, che aggrega oltre 800 manager e professioniste dell'export ed una ventina di associazioni.L'Annual Meeting ha rappresentato untra i principali attori nazionali ed internazionali, che promuovono politiche inclusive e azioni concrete volte a valorizzare l'enorme capitale intellettuale femminile che ruota attorno al nostro export. Al centro del confronto le storie di successo di, Executive Vice-President Corporate Development di Magaldi Green Energy, di, Vice Presidente di Chantecler, e di, AD e Direttore Commerciale di Vimer.è unaed une di networking sviluppato da, l'hub formativo di SACE, con l'obiettivo di realizzare l'empowerment femminile ed offrire uno scambio di esperienze fra le imprenditrici sui temi dell'export e dell'internazionalizzazione."La formazione è parte integrante della cassetta degli attrezzi che SACE mette a disposizione di chi fa impresa in Italia e il successo di Women in Export è sicuramente legato alla grande capacità delle tante imprenditrici e manager dell'export con cui lavoriamo ogni giorno di fare rete e mettere a fattor comune le proprie competenze", ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE, aggiungendo "questo evento rappresenta per noi un primo grande traguardo che segna l'evoluzione verso una mentalità in cui l'empowerment femminile non sia più solamente un diritto, ma una vera e propria opportunità, fonte di ricchezza per la società e leva di competitività per il Paese".Oltre all'Amministratore Delegato di SACE, che ha chiuso i lavori della giornata, e Mariangela Siciliano, Head of Education di SACE, che ha aperto l'incontro, hanno partecipato all'evento personalità di spicco, come, Dirigente Generale Ministero dell'Economia e delle Finanze,, Policy expert women entrepreneurs and entrepreneurship education della Commissione Europea,, Senior Specialist and Manager ILO Helpdesk for Business dell'International Labour Organization,, W20 Deputy Head of Italian delegation e W7 Advisor,, Chief Economist di SACE,, Chief International Officer di SACE,, Vice Segretario Generale di Unioncamere e, Responsabile Innovazione e Sviluppo di UNI.L'Annual Meeting è stato l'occasione anche per presentare, l'iniziativa dedicata alle imprenditrici del Mezzogiorno e realizzata