Sace insieme con Crédit Agricole Italia per la crescita sostenibile di Vamas nel mondo

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'impegno a supporto deglidelle aziende in ricerca e sviluppo e degli obiettivi legati alha erogato un finanziamento digarantito dain favore di, destinato a supportare i piani di crescita internazionale in chiave sostenibile dell'azienda toscana, leader nella produzione di suole nel Comprensorio del Cuoio e punto di riferimento dei maggiori produttori di sneakers del settoreIlandrà infatti a sostenere il processo di internazionalizzazione che la Società intende sviluppare attraverso la costruzione di partnership commerciali in ambito europeo, la ricerca e sviluppo per la sperimentazione e implementazione di un sistema innovativo di produzione con tecnologie di stampa in 3D e investimenti industriali di potenziamento e rinnovamento della struttura produttiva.L'prevede una riduzione delin base al rispetto, da parte di Vamas, di due iniziative sostenibili: il coinvolgimento dei dipendenti in attività formative e il sostegno continuativo ad iniziative del terzo settore, dove la società è già attivamente impegnata a favore dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Contestualmente, Vamas si è impegnata a destinare il beneficio economico atteso ad alcune iniziative di, la piattaforma di crowdfunding di Crédit Agricole Italia, pensata per agevolare enti e associazioni no profit nella promozione dei loro progetti, contribuendo alla realizzazione degli stessi attraverso la raccolta di donazioni online su tutto il territorio nazionale."Con questa operazione Crédit Agricole Italia conferma il ruolo centrale della sostenibilità nel proprio modello di business, insieme al legame fondamentale con i territori e il tessuto produttivo italiano" - dichiara, Responsabile Direzione Banca d'Impresa di Crédit Agricole Italia. "L'accordo concluso con Vamas, con cui condividiamo approccio e valori, sintetizza la nostra strategia, fatta di centralità del cliente, eccellenza nella relazione e forte attenzione ai temi sociali ed etici"."L'accordo stipulato con Credit Agricole rappresenta per Vamas un importante e prezioso contributo alla nostra strategia di crescita attraverso la realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica, sostenibilità, formazione ed in interventi di qualificazione ed ampliamento dei siti produttivi", - dichiaraCEO di Vamas. "Grazie al sostegno finanziario accordatoci sarà possibile continuare a radicare la nostra presenza sul territorio, sostenendo la crescita delle imprese appartenenti alla nostra filiera produttiva. Sarà per noi motivo di orgoglio poter partecipare attivamente alla piattaforma Crowdforlife, dando il nostro contributo ad importanti progetti etici e sociali"."Siamo orgogliosi di essere ancora una volta insieme a un partner bancario come Credit Agricole al fianco di una eccellenza del Made in Italy come Vamas" – ha dichiarato, Responsabile MID Corporate di SACE – "Investimenti in tecnologia, ricerca e sviluppo e costruzioni di nuove partnership sono leve fondamentali della competitività, e come SACE siamo lieti di contribuire alla crescita di questa grande realtà in Italia e nel mondo, che porterà con sé importanti benefici per la filiera e il territorio in cui Vamas opera."