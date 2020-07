© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un ciclo d'incontri sui territori dedicato all'ascolto delle imprese e delle filiere per individuare soluzioni efficaci e rapide per rilanciare il tessuto produttivo. È questo l'obiettivo dell'che partendo dallanel mese di luglio, proseguirà inAl centro del confronto, organizzato in collegamento web, – spiega Sace in una nota – vi sono le misure già operative per far fronte alla crisi e quelle finalizzate alla ripartenza economica."Abbiamo lanciato questa serie di incontri che toccheranno tutta Italia – ha dichiarato– perché crediamo nelle potenzialità di un confronto costruttivo con banche e aziende, per migliorare sempre più la nostra offerta e capacità di risposta a sostegno di tutto il tessuto imprenditoriale nazionale. Viviamo una situazione senza precedenti, con risorse ingenti messe a disposizione dal governo che le imprese possono sfruttare per far fronte alle proprie esigenze di liquidità e per sostenere piani di rilancio, puntando su innovazione, trasformazione digitale, linee green e nuove opportunità di sviluppo. Per questo riteniamo il ruolo di Confindustria fondamentale come veicolo e regia per i grandi progetti, così come quello delle banche che sono la cinghia di trasmissione imprescindibile per realizzare queste iniziative"., insieme ai, metteranno a fattor comune, anche confrontandosi con le banche, le reciproche esperienze per individuare quali strumenti mettere a punto in relazione alle misure adottate con la pandemia."Un'iniziativa importante perché dedicata ad ascoltare le esigenze delle imprese e delle filiere sui loro territori. Siamo convinti che solo attraverso l'ascolto si possano definire strategie di intervento davvero efficaci per dare impulso alla ripresa del ciclo economico – ha affermato–. Da settembre sarà indispensabile guardare oltre l'emergenza di liquidità necessaria per far fronte all'impatto della crisi e serviranno strumenti e prodotti per assicurare il riequilibrio finanziario delle imprese e sostenerne gli investimenti e i piani di sviluppo a lungo termine. Inoltre occorreranno misure per tutelare e potenziare le nostre filiere strategiche".Sace presenterà, inoltre, i, lo strumento messo in campo con il Decreto Liquidità per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Ad oggi attraverso questa misura – si legge nella nota – sono state concesse garanzie per circain favore di circa