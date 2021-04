21 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - SACE ha reso oggi noti i numeri della Garanzia sulle assicurazioni del credito a breve termine. Dal 9 dicembre, giorno di avvio dell'operatività in favore degli Assicuratori del Credito di breve termine (come previsto dal Decreto Legge Rilancio) ad oggi, SACE ha raggiunto circa 14 mila imprese italiane da loro assicurate e circa 1,4 milioni di imprese loro clienti.

In particolare, sottolinea SACE in una nota, l'80% delle imprese beneficiarie sono PMI operanti nei settori industriali dell'agroalimentare, chimico-farmaceutico, metallurgico, tessile e costruzioni. La garanzia, inoltre, coprirà gli scambi commerciali assicurati fino al 30 giugno 2021. Alla convenzione hanno aderito le 5 maggiori imprese di assicurazione del credito a breve termine in Italia, garantendo una copertura quasi totale del mercato di riferimento.

La garanzia fornita da SACE ha favorito l'accesso delle aziende italiane ai servizi di assicurazione del credito commerciale a breve termine, strumento che da un lato aumenta il livello di liquidità delle imprese, facilitando la dilazione nel tempo dei pagamenti, e dall'altro aiuta i fornitori nella gestione del portafoglio attraverso un monitoraggio continuativo della qualità creditizia dei partner commerciali.