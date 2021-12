SACE, Fitch migliora rating a BBB con outlook stabile

Venerdì 17 Dicembre 2021, 12:15







(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch ha rivisto a rialzo il rating di SACE a BBB, con outlook stabile. L'upgrade di un notch riflette il miglioramento del rating della Repubblica Italiana (BBB con outlook stabile). Viene, inoltre, confermata la valutazione AA per lo Standalone Credit Profile (SCP), che riflette il forte profilo finanziario, la diversificazione dell'operatività ed i rischi operativi.



Il rating BBB con outlook stabile assegnato a SACE si basa su un'analisi approfondita della struttura societaria, finanziaria e patrimoniale e sottolinea, in particolare, l'elevata solidità patrimoniale e la forte capitalizzazione.



Il giudizio di Fitch è importante anche alla luce del supporto di SACE al sistema Paese in un contesto di emergenza economico sanitaria.