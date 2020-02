SACE: firmato accordo con ministero Industria e Commercio del Bahrein

(Teleborsa) - Sace, che costituisce con Simest il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP, e il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo (Moict) del Regno del Bahrein hanno firmato oggi un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione commerciale ed economica tra Italia e Bahrein.



Siglato da Michal Ron, Head of International Business di Sace, e da Zayed R. Al Zayani, ministro del Moict del Bahrein, "l'accordo crea – sottolinea la Società in una nota – un quadro di collaborazione per sostenere l'identificazione di soluzioni a supporto dell'interscambio e degli investimenti; lo scambio di informazioni su progetti attuali e potenziali con il coinvolgimento di aziende italiane e del Bahrein; e opportunità di formazione training specifici in tema di export.





