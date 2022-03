SACE Fct, nel 2021 mobilitati 5,6 miliardi e sostenute oltre 600 imprese

(Teleborsa) - SACE Fct, la società del Gruppo SACE attiva nel mercato del factoring, ha mobilitato 5,6 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane nel 2021. La performance (+18% sul 2020) è la migliore registrata da SACE Fct dalla sua costituzione ad oggi e si inserisce nel solco della nuova strategia commerciale del Gruppo SACE che risponde all'evoluzione dei bisogni delle PMI italiane, attraverso l'ampliamento dell'offerta assicurativa e dei canali distributivi, Un risultato che arriva dopo la decisa contrazione del mercato del factoring nel 2020, fortemente impattato dagli effetti del la pandemia Covid-19.

In crescita tutte le attività di SACE Fct destinate alle imprese: l'operatività verso l'estero (anticipo crediti) svolta in sinergia con SACE ha registrato un aumento del turnover del 14%; il segmento Corporate Domestico (sconto fatture) è aumentato del 46%; il segmento Reverse Corporate ha visto un incremento del 35%.

Da sottolineare anche il forte impegno di SACE Fct nel quadro delle misure previste dal Decreto Liquidità , che ha consentito di offrire finanziamenti per circa 450 milioni di euro, nell'ambito di Garanzia Italia di SACE e del Fondo Centrale di Garanzia.

Continua a crescere il numero di aziende servite che si attesta a oltre 600 imprese clienti (+6% rispetto al 2020 e +20% rispetto al 2019 pre-pandemico), di cui 67% PMI.

"Si tratta di risultati che ci rendono particolarmente orgogliosi e che sottolineano la solidità e la crescita di SACE Fct in questi 12 anni di operatività", ha dichiarato Paolo Alfieri, Direttore Generale di SACE Fct, aggiungendo "abbiamo rafforzato, in questo periodo particolarmente complesso, il nostro impegno al fianco delle imprese, in particolare delle PMI, a conferma della competitività delle nostre soluzioni finanziarie, che abbiamo semplificato e digitalizzato, e della strategicità dello strumento del factoring come mezzo alternativo al finanziamento bancario per reperire liquidità".