SACE e PetrolValves consolidano partnership

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -consolidano la loro partnership grazie alla finalizzazione di diverse operazioni di networking capital e reverse factoring. "L'obiettivo - precisa una nota - è di supportare, ma anche di sostenereche compongono la sua filiera".La collaborazione consupporterà infatti(attiva nella produzione di valvole per l'Oil&Gas, uno dei più importanti player del suo settore, con oltre 500 dipendenti e una forte presenza in tutto il mondo) nell'obiettivo di promuovere ilrafforzando la relazione con i loro clienti e con la filiera per garantire un continuo supporto finanziario oltre che operativo e mantenere cosi' alti i livelli di qualità e competitività, fornendo inoltre al gruppo una solidaUna delle operazioni consiste nel finanziamento dache PetrolValves ha recentemente ottenuto, erogato da Banco Bpm e garantito da, la misura prevista dal Decreto Liquidità per sostenere le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 e alla quale PetrolValves ha deciso di aderire in ottica cautelativa, pur non avendo nell'immediato tensioni finanziarie. Le risorse verranno utilizzate dall'azienda per sostenere lecircolante in Italia e all'estero.Conclude la nota:inoltre, hanno firmato ad inizio 2020 un accordo in favore della filiera di fornitori di PetrolValves, che permetterà loro di avvalersi di strumenti assicurativo-finanziari, come garanzie sui finanziamenti bancari e servizi di factoring, per ottimizzare i propri flussi di cassa e rafforzare la propria competitività. Altre operazioni siglate dai due partner, comeverso clienti, hanno invece supportato ulteriormente il gruppo PetrolValves nel processo di internazionalizzazione in aree strategiche per lo