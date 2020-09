© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un confronto per un'auspicatae le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche. Questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente dain collaborazione con le, che riunisce oggi in uni Direttori Territoriali delle banche attive nella regione e i Presidenti delle Associazioni Confindustriali della Lombardia.L'obiettivo è condividere le reciprochee individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi delsulle attività economiche della regione.Oltre a ciò, SACE presenta ai partecipanti i benefici di, lo strumento messo in campo con il Decreto "Liquidità" per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.Quest'incontro testimonia la capacità di SACE edi voler avviare un confronto continuo con aziende, banche e istituzioni della regione per orientare al meglio le rispettive azioni che permetteranno la ripartenza economica del territorio, spiega la società in una nota.Attraverso Garanzia Italia di SACE, infatti, le imprese lombarde possono beneficiare di uno strumento efficace per superare le difficoltà del presente e proiettarsi verso il futuro. In qualità di motore dell', inoltre, SACE è pronta a supportare queste stesse aziende nella loro crescita anche al di fuori dei confini italiani.