SACE e Confesercenti siglano0 partnership per sostegno a PMI

(Teleborsa) - SACE e Confesercenti hanno siglato un accordo che consente di mettere a fattor comune le competenze delle società del Gruppo SACE a favore dei processi di internazionalizzazione delle PMI aderenti alla confederazione. L'accordo dà il via ad una partnership che favorisce la conoscenza degli strumenti di SACE agli associati di Confesercenti con l'obiettivo di far crescere in sicurezza il business sul mercato domestico e nel mondo.

Confesercenti, che già offre una serie di servizi di consulenza qualificata alle aziende associate, si impegnerà a fornire un canale di accesso preferenziale alle soluzioni assicurative e finanziarie offerte dal Gruppo SACE, che comprende quindi servizi quali assicurazioni a copertura del rischio di mancato pagamento all'estero, valutazione dell'affidabilità della controparte, cauzioni e garanzie per gare d'appalto, recupero crediti, factoring.

Le PMI associate a Confcommercio potranno quindi approfondire i numerosi prodotti di factoring di SACE FCT, la società del Gruppo SACE specializzata nel sostegno alla liquidità e alla gestione dei flussi di cassa; i servizi di SACE BT, specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione; e di SACE SRV dedicata al recupero crediti, soprattutto sul mercato estero.

L'accordo coinvolge anche l'hub formativo SACE Education, gratuito e digitale, dedicato ai bisogni delle imprese che desiderano sviluppare le proprie competenze in un contesto globale.