5 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - CDP e SACE sostengono la crescita di Antonio Carraro, azienda padovana specializzata in macchine per l'agricoltura e la manutenzione civile, fondata nel 1910 da Giovanni Carraro, Padre dell'attuale Presidente Antonio. All'azienda, che è espressione del Made in Italy, è stato concesso un finanziamento di 7 milioni di euro, della durata di 6 anni, erogato da CDP e garantito in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia.

Le nuove risorse serviranno per finanziare il piano di investimenti e la crescita dell'azienda in Italia. Nel 2020, in concomitanza con la ricorrenza dell'anniversario dei 110 anni dalla fondazione, sono iniziati i lavori di ampliamento degli spazi produttivi attraverso l'acquisizione di un'area industriale di circa 10.000 mq adiacente la storica sede di Campodarsego (Pd).

Dagli Anni '70 il marchio Antonio Carraro è leader indiscusso nelle classifiche di immatricolazione in Italia e tra le prime d'Europa nel segmento dei trattori compatti. L'azienda esporta in 42 paesi del mondo il 65% della propria produzione e conta circa 500 addetti tra la sede centrale e le filiali commerciali in Australia, Spagna, Francia e Turchia.

La produzione si articola in più di 80 modelli destinati al settore dell'agricoltura specializzata (vigneti, frutteti e coltivazioni a filare), oltre ad una serie di mezzi per la manutenzione civile (pulizia urbana, viabilità stradale e manutenzione del verde pubblico e sportivo). Oltre al focus sull'innovazione la produzione è caratterizzata dalla massima flessibilità ed ogni trattore è "taylor made", realizzato sulla base delle richieste di ciascun cliente.

"Siamo molto soddisfatti di questa operazione che finanzierà i lavori di espansione dei nuovi reparti produttivi", commenta l'Ad Marcello Carraro, aggiungendo "la nostra azienda è strutturata e sempre più proiettata nel futuro, con un marchio riconosciuto nel mondo per la qualità dei suoi prodotti dotati di soluzioni innovative talvolta uniche".

"Questa operazione conferma il ruolo di CDP al fianco delle aziende italiane", dichiara Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale CDP, ricordando che "il comparto agroindustriale in cui opera la società rappresenta uno dei settori strategici per il nostro Paese con impatti positivi su tutto il tessuto economico locale e nazionale".

"Il nostro impegno a sostegno del Made in Italy, e in particolare di un'eccellenza che fa della costante innovazione e della forte specializzazione dei prodotti un segno distintivo, è sempre ai massimi livelli", sottolinea Alberto Turchetto, Responsabile Mid Corporate del Nord-Est di SACE.