Sace e BPER Banca per le imprese: nuove linee a breve termine assistite dalla Garanzia SupportItalia

(Teleborsa) - Il Gruppo BPER Banca ha realizzato una nuova, assistita dalla Garanzia SupportItalia di, nel rispetto di quanto previsto dai, per assicurare continuità alle attività produttive ed economiche delle imprese italiane. Lo strumento che l'Istituto mette in campo permette di valorizzare al meglio le potenzialità offerte dalla Garanzia di SACE, il gruppo assicurativo-finanziario da 45 anni al fianco delle imprese italiane, che sarà infatti possibile attivare anche sulle aperture di credito in conto corrente rotative con durata massima fino a 18 mesi.La garanziadi SACE a breve termine copre, a, fino al 90% le linee concesse dalla Banca e agisce quindi da moltiplicatore dei fidi concessi dalla Banca stessa consentendo l'erogazione di finanza aggiuntiva necessaria a coprire le attuali e crescenti esigenze di circolante derivanti dalla crisi russo-ucraina e del conseguente caro energia. Questa nuova soluzione del Gruppo BPER Banca, supportata dalla Garanzia SACE, nasce con l'obiettivo di aiutare le imprese che stanno subendo tensioni di liquidità anche dovute all'incompatibilità tra i tempi di pagamento sugli acquisti delle forniture di gas ed energia e le tempistiche di incasso dei crediti derivanti dai cicli di fatturazione."Il Gruppo SACE è da sempre impegnato al fianco delle imprese, anche e soprattutto nell'attuale contesto economico particolarmente complesso" - ha dichiarato, Head Of Corporate Finance e Canali Indiretti di SACE. "Grazie alla consolidata collaborazione con il Gruppo BPER Banca e a questa loro nuova soluzione finanziaria, riusciamo oggi a sostenere ancora di più e meglio la liquidità delle imprese italiane"., Head of Direzioni Imprese e Global Transactions di BPER Banca dichiara: "Il Gruppo BPER Banca ancora una volta si dimostra partner strategico delle imprese italiane,scegliendo la soluzione finanziaria più adatta alle attuali esigenze di liquidità e di circolante. La solida collaborazione con SACE ci ha permesso di essere presenti con soluzioni nuove e non ancora presenti sul mercato."