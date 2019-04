© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Approvato dalpresieduto da, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018., ha chiuso l'anno con uncon un utile cumulato superiore del 19% al target di Piano e un livello diin crescita del 13% rispetto al 2017, il dato più alto raggiunto nel supporto all'export.L'utile, si legge in una nota, "è superiore al target di budget e di Piano Industriale, ed è stato raggiunto nonostante il forte, garantendo al contempo una politica di riservazione particolarmente prudenziale, con un coverage della riserva rischi in corso al 111%".Il risultato 2018, – sottolinea la nota – aggiungendosi alle performance degli ultimi anni, porta a, 11 punti percentuali sopra l'obiettivo stabilito dal Piano Industriale approvato nel 2016 e in crescita del 60% dal 2016. Le risorse mobilitate a supporto di Mid Cap e PMI sono state pari a 20 miliardi, con un incremento del 20%, dal 2016."Chiudiamo un 2018 da record e un triennio di soddisfazioni, avendo superato tutti gli obiettivi di un piano di crescita molto ambizioso". Ha dichiarato l"Risultati – conclude Decio – raggiunti in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità economica. Siamo peraltro già esclusivamente concentrati nella realizzazione del nuovo Piano 2019-21 approvato a febbraio".