SACE-Confindustria Umbria, confronto per la ripartenza

(Teleborsa) - Un intervento di sostegno e supporto aquello messo in campo danei mesi più duri dell'guardando sempre aldelle, è il titolo a rivelare con chiarezza le finalità di unche ha già toccato Campania, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Lombardia che prosegue con la- nono appuntamento - organizzata oggi giovedì 17 settembre in collaborazione conUnpere leche sono già disponibili per aziende e banche. Questi, in sintesi, i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente dain collaborazione con le, che riunisce oggi in un webinar i Direttori Territoriali delle banche attive nella regione e i rappresentanti diL'obiettivo, ampiamente dichiarato, è condividere leconcrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche dellaOltre a ciò,resenta ai partecipanti i benefici di Garanzia Italia, lo strumento messo in campo con il Decreto "Liquidità" per sostenere le imprese italiane colpite"Questa iniziativa – ha dichiarato, Responsabile Mid Corporate di SACE – vuole permettere il confronto fraper orientare i nostri sforzi e i nostri futuri interventi verso il raggiungimento di un obiettivo comune, la pronta. Con Garanzia Italia le imprese umbre possono beneficiare di uno strumento efficace per superare le complessità di questo momento e poter guardare al futuro con maggiore ottimismo. Siamo, inoltre, sempre pronti a sostenere le aziende umbre non solo sul mercato domestico, ma anche nella loro attività sui mercati internazionali, per continuare a fare dell'export uno dei principali driver di crescita dell'"Abbiamo aderito volentieri all'invito di SACE - ha sottolineato, Consigliere Delegato al Credito di Confindustria Umbria - sia per condividere i risultati fino ad oggi raggiunti dallo strumento Garanzia Italia a favore delle, sia soprattutto per avviare un confronto costruttivo sugli strumenti di cui ci sarà bisogno al termine di questa fase emergenziale. Il Governo ha previsto per SACE ingenti risorse finanziarie e nuovea sostegno del sistema produttivo del Paese. Sul piano finanziario, sarà infatti determinante farci trovare preparati con la nuova strumentazione per affrontare la".