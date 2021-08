SACE BT, risultati semestrali in crescita e nuovi servizi per rilancio italiano

Mercoledì 4 Agosto 2021, 13:00

(Teleborsa) - I principali risultati relativi al primo semestre dell'anno in corso di SACE BT, la società del Gruppo SACE specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni, nella protezione dei rischi della costruzione e nei rami elementari, mostrano un trend crescente.

Nonostante il perdurare del contesto pandemico, nel primo semestre 2021, SACE BT ha mantenuto costante l'impegno a portare avanti la propria missione di offerta di servizi assicurativi alle imprese clienti, con un focus particolare sulle PMI, in continuità con l'esercizio precedente, mobilitando risorse per 2,1 miliardi di euro.

La raccolta premi ha evidenziato un incremento complessivo pari al 25%, che ha riguardato tutte le linee di business: credito (+6%), cauzioni (+12%) e altri rami danni (+60%), raggiungendo così i 61,2 milioni di euro.

Allo stesso tempo, il semestre ha beneficiato di una riduzione del 25%, rispetto allo stesso periodo del 2020, degli oneri per sinistri - al lordo della riassicurazione - con una buona performance su tutti i rami.

Tali valori, fra gli altri, hanno determinato un utile netto pari a 823 mila euro, in crescita dell'82% rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

"Questi risultati dimostrano che SACE BT sa interpretare con carattere il proprio ruolo di supporto alle imprese italiane, soprattutto PMI, in un semestre ancora particolarmente complesso a causa della pandemia – ha dichiarato Valerio Perinelli, Direttore Generale di SACE BT -. Il nostro obiettivo è di estendere il numero di imprese nostre clienti ben oltre le 21.000 che abbiamo già supportato nel 2020, attraverso l'evoluzione della nostra offerta di servizi assicurativi per le aziende, in assoluto già tra le più ampie in Italia, e al mutare delle condizioni in cui i nostri clienti si trovano ad operare".

Nel corso degli ultimi mesi, con il fine di renderli sempre rispondenti al momento storico, SACE BT ha completato il restyling di prodotti quali la BT Top Up, copertura di secondo livello sui crediti commerciali per clienti già assicurati con altre Compagnie, che dal suo lancio nel 2019 ha garantito transazioni per 1,5 miliardi di euro.

"In un momento in cui l'economia italiana ha bisogno di ripartire con vigore, supportata dal PNRR varato dal Governo, settori come quello delle costruzioni soffrono per l'incremento dei costi di produzione e la conseguente quasi istantanea saturazione delle coperture assicurative offerte dal mercato. – prosegue Perinelli -. In questo contesto SACE BT si è assunta la responsabilità di essere l'unica compagnia italiana ad offrire il complemento di copertura che permette alle imprese italiane di portare avanti i progetti di rilancio, mantenendo il controllo sui rischi di mancato pagamento delle forniture".

Oltre 21.000 aziende nel 2020 hanno confermato la loro scelta delle soluzioni assicurative di SACE BT sui rami Credito, Cauzioni, Rischi della costruzione e Rami elementari, offerte attraverso piattaforme digitali o nella versione tradizionale con il supporto della rete diretta e dei partner commerciali.