SACE, assemblea nomina Giansante Presidente e designa Ricci quale Ad

(Teleborsa) - L'Assemblea di SACE, la società assicurativo-finanziaria a controllo pubblico, attiva nell'internazionalizzazione delle imprese, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per il triennio 2022-2024.



Il CdA è composti da Filippo Giansante Presidente, Alessandra Ricci designata alla carica di Amministratore Delegato, Ettore Francesco Sequi, Francesca Utili, Marco Simoni, Vincenzo De Falco, Paola Fandella, Federico Lovadina e Cristina Sgubin.



Laureata in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma, la candidata Ad Alessandra Ricci ha una ampia esperienza nel settore della finanza internazionale di impresa. Partita negli anni Novanta da Mediocredito Centrale, è approdata in SACE nel 2005, per poi approdare in SIMEST con la carica di Amministratore delegato. Nel 2020, il ritorno in SACE per sviluppare i programmi legati ai nuovi mandati di SACE ed alla transizione green.

Il Presidente Filippo Giansante, laureato in Scienze Politiche con Indirizzo Economico presso "La Sapienza" Università degli Studi di Roma, ha lavorato come Funzionario al Servizio Affari Internazionali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove ha ricoperto via via incarichi crescent. È stato inoltre Vice Governatore per l'Italia per la Banca Mondiale ed ha ricoperto numerose cariche in diversi Consigli di amministrazione di SACE, SIMEST e BEI.

L'Assemblea ha infine provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 così composto: Silvio Salini Presidente, Angela Salvini (Sindaco Effettivo), Giovanni Battista Lo Prejato (Sindaco Effettivo), Giuliana Tulino (Sindaco Supplente) e Marco Canzanella (Sindaco Supplente).