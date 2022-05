SACE, al via partnership con BNL BNP Paribas a sostegno dei progetti "green" delle imprese italiane

(Teleborsa) - Sace e BNL BNP Paribas rafforzano la loro collaborazione, siglando un accordo che ha l'obiettivo di supportare le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale.

La partnership prevede che Sace possa garantire i finanziamenti green erogati da BNL in Italia – sulla base di un plafond della Banca da 1 miliardo di euro – finalizzati alla realizzazione di progetti di mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy, in linea con la tassonomia definita dall'Unione Europea. Le aziende destinatarie dei finanziamenti – società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro – potranno beneficiare della Garanzia Green di Sace all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo standardizzato e digitalizzato.

"L'intesa con BNL – spiega Mario Bruni, responsabile Mid Corporate di Sace – rappresenta un altro passo nel percorso, che stiamo facendo insieme a tutto il sistema bancario, volto a dare una spinta importante alla transizione ecologica dell'Italia, anche come leva per gli investimenti del PNRR. Partnership come questa rafforzano l'impegno di Sace a supporto delle aziende che intendono investire in sostenibilità beneficiando di procedure snelle e veloci e dimostrano l'importanza dello sforzo sinergico e di sistema tra le istituzioni finanziarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030".

"La sostenibilità, intesa come attenzione ed impegno per l'ambiente e per il territorio in cui le imprese operano, a beneficio delle persone, dell'economia e della Società nel suo complesso, è oramai un elemento imprescindibile per garantire uno sviluppo più sano, di qualità e duraturo. In BNL BNP Paribas – sottolinea Domenico Pompa, responsabile Mercato SME, Corporate e Pubblica Amministrazione BNL BNP Paribas – ci crediamo da molto tempo e l'accordo con Sace rappresenta un ulteriore sostegno concreto che possiamo dare, in una logica di sistema, a quegli imprenditori che vogliano investire sul futuro della loro azienda e delle filiere, per la crescita del Paese e per un mondo migliore".

Come previsto dal Decreto Legge Semplificazioni di luglio 2020, infatti, Sace può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

Nell'ambito della convenzione green con BNL BNP Paribas, Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.