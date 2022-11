Saccheria Franceschetti verso la quotazione in Borsa

(Teleborsa) -annuncia di aver palle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant sul mercatoFondata nel 1939, l'azienda è oggi, con una market share 2020 pari a circa il 20% e tra i primi 5 trader europei di big bags. La Saccheria Franceschetti offre un ampio portafoglio prodotti (big bags, small bags, teli, rotoli, fasce e prodotti specifici) e vanta oltre 10mila clienti operanti in 25 settori tra cui industria, ambiente, farmaceutica, metallurgica, edilizia, agricoltura, mineraria, plastica e chimica."Con oltre 80 anni di esperienza, siamo diventati leader italiani in una nicchia di mercato in cui il vantaggio competitivo è rappresentato da molteplici elementi di unicità: un approccio sartoriale nei confronti di ogni esigenza, l'eccellenza nel prodotto-servizio offerto, una customer experience curata a 360 gradi per la soddisfazione e la fidelizzazione dei nostri clienti, l'efficienza nei processi garantita dal massimo utilizzo delle tecnologie", spiega il, aggiungendo "con queste solide basi intendiamo estendere la nostra presenza a livello internazionale e agire da aggregatore nel settore dei big bags".sottolinea che "la sfida per il futuro è la sostenibilità, che condivideremo con un'ampia platea di investitori italiani ed esteri sempre più selettivi nelle loro scelte di asset allocation e che per noi si declina su 3 dimensioni: la riutilizzabilità dei prodotti, l'utilizzo di materiali eco-sostenibili e l'economia circolare con la realizzazione della linea Fashion Bags"Saccheria Franceschetti, avvalendosi di fornitori storici e new entry provenienti da 5 nazioni differenti che garantiscono un vantaggio competitivo di assortimento e di prezzo e una supply chain strutturata, solida e innovativa. E' l'unica realtà in Italia e tra le prime in Europa a servire la propria clientela attraverso un, che dall'avvio nel novembre 2019 ha registrato +30.000 utenti annuali e permesso l'acquisizione di +2.500 nuovi clienti. Dal 2014 la Società ha realizzato uncon l'obiettivo di efficientare tutti i processi, mediante l'adozione di SAP Business One, Google Workspace abbinato all'Intelligenza Artificiale (AI) ed ELI WMS, il sistema innovativo per la gestione del magazzino aziendale.La Società ha registrato(dati pro-forma a seguito della fusione per incorporazione di Immobiliare Franceschetti S.r.l.)pari a 19,3 milioni di euro, unpari a 1,7 milioni di euro (EBITDA margin 9,0%) e una Posizione Finanziaria Netta pari a 8,0 milioni di euro. Nel primo semestre 2022 i Ricavi sono pari a 12,6 milioni di euro, l'EBITDA si attesta a 1,1 milioni di euro (EBITDA margin 9%) e la Posizione Finanziaria Netta è pari a 9,0 milioni di euro.L'IPO è rivolta alla, prevista, ed è interamente in aumento di capitale. L'operazione di quotazione prevede infatti un aumento di capitale finalizzato a sostenere il consolidamento della posizione di leadership sul mercato italiano e il processo di internazionalizzazione, anche attraverso operazioni di M&A. Ilè stato fissato tra unNell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, la Società è assistita da: Integrae SIM (EGA e Global Coordinator), LS Lexjus Sinacta (Advisor Legale), Studio STS (Advisor Fiscale), Studio Associato Pelizzari e Bracuti (Labour e Payroll), BDO Italia (Società di revisione e Due Diligence Finanziaria), IR Top Consulting (IR Advisor).