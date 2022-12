Saccheria F.lli Franceschetti, debutto positivo su EGM

(Teleborsa) -per Saccheria F.lli Franceschetti, che a metà seduta non è ancora riuscita a fare prezzo e mostra un(1,875 euro per azione vs 1,25 euro per azione). In fase di collocamento ha raccolto 1,8 milioni di euro (2 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'over-allotment). Il flottante al momento dell'ammissione è del 16,59% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 10,9 milioni di euro.L'azienda italiana è attivain rafia di polipropilene quali sacchi, sacconi Big Bags e imballaggi flessibili di elevata qualità. Saccheria F.lli Franceschetti rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 185 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan (EGM)."Siamo già i numeri 1 in Italia nel mercato dei Big Bags, vogliamo diventarlo in Europa, utilizzando la nostra ricetta di successo: innovazione, non solo di processo e prodotto, ma investendo soprattutto sulle persone, vero capitale di Saccheria Franceschetti", ha commentato il