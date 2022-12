Saccheria F.lli Franceschetti, +53,6% nel primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti, leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene, ha chiuso ilcon un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,25 euro, per una capitalizzazione di 16,7 milioni di euro.In fase di collocamento Saccheria F.lli Franceschetti ha(2 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'over-allotment), con un flottante al momento dell'ammissione pari al 16,59%.Il titolo ha aperto a quota 1,875 euro per azione (pari al minimo di seduta) e ha toccato undi 1,959 per azione, prima di terminare le contrattazioni a 1,92 euro. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 253.753,20, iconclusi sono stati 19 e le azioni passate di mano 135.000.Saccheria F.lli Franceschetti rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 185 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.