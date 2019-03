SACBO, utile record di oltre 23 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Utili netti di poco superiori ai. Il, società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, ha approvato il bilancio di esercizio 2018. e il bilancio consolidato di gruppo, che include il bilancio d'esercizio di Sacbo S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L. Un andamento positivo che perdura dalla seconda metà degli anni '90 e caratterizza in termini generali la crescita dello scalo negli ultimi due decenni. Un resoconto che si accompagna a consistenti investimenti che nel 2018 hanno raggiunto quota i 31,5 milioni di Euro, mentre negli ultimi cinque esercizi il Gruppo ha investito oltre 170 milioni di Euro.L'attività svolta dal Gruppo ha generato ricavi perchiuso con ricavi per 138,44 milioni. La consistente crescita dei ricavi complessivi 2018, è influenzata da una sopravvenienza attiva di oltre 13 milioni di Euro derivante dal positivo delinearsi di un contenzioso legale. I ricavi derivanti dalla gestione tipicamente aeronautica sono risultati pari a 83,5 milioni (+6,7%), i ricavi derivanti dai servizi di assistenza passeggeri merci e vettori aerei sono risultati pari a 22,07 milioni (+6,2%), mentre quelli relativi alle attività commerciali non aviation sono stati pari a 40,35 milioni (+10,9%). La voce relativa a altri ricavi e proventi è passata da 3,01 milioni del 2017 ai 16,79 milioni del bilancio. Il risultato operativo è pari a 32,3 milioni, rispetto a 19,05 dell'esercizio precedente. Il saldo delle componenti finanziarie è passato da -0,37 milioni a -0,38 milioni. Il risultato ante imposte è di 31,92 milioni contro i 18,68 del 2017.Al netto delle imposte di competenza per 8,9 milioni, nel 2018 il. Utile netto 2018 che sarebbe risultato in crescita anche al netto della sopravvvenuta componente straordinaria. Il risultato netto della capogruppo Sacbo S.p.A. è stato pari a 22,48 milioni e il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire a titolo di dividendo il medesimo ammontare dello scorso esercizio (6,34 milioni, equivalente a 1,79 euro per azione) e il restante (16,14 milioni) a riserva straordinaria.Nell'esaminare il bilancio di esercizio 2018, ilprevisti per l'adeguamento delle infrastrutture aeroportuali e di servizio, confermando l'impegno precedentemente assunto per interventi di mitigazione ambientale, e dall'altro la distribuzione agli azionisti di uguale quota di dividendo rispetto all'esercizio precedente. "La continuità nella produzione di utili – ha aggiunto Bruni - va considerata frutto di una programmazione gestionale oculata, che ricava i benefici attesi dall'insieme dei servizi aeroportuali, pianificati per rispondere al meglio alle esigenze dell'utenza".