Sacbo, sito Aeroporto di Milano Bergamo non disponibile ma attività scalo regolare

Venerdì 20 Maggio 2022, 19:00







(Teleborsa) - Sacbo comunica che il sito web dell'Aeroporto di Milano Bergamo non è disponibile. "Tale disservizio – spiega Sacbo in una nota – non comporta ripercussioni sui sistemi operativi di scalo che garantiscono il regolare svolgimento dell'attività operativa. L'informativa sui voli in partenza e in arrivo funziona correttamente all'interno dell'aerostazione".