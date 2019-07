SACBO-Intercultura, pronta Borsa di Studio per Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una borsa di studio interessante, che potrà essere rilasciata solo se in possesso diche dimostri un viaggio eseguito da o per l'Aeroporto di Milano-Bergamo tra il 1° Gennaio e il 10 Novembre 2019. Un'iniziativa importante da parte di, società di gestione dell'Aeroporto di Milano-Bergamo, che investe nelladelle scuole secondarie di II grado. La Borsa di Studio sarà valida per un programma scolastico bimestrale in, organizzato dall', eretta in Ente Morale e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica.I ragazzi che sceglieranno di cogliere questa sfida, dovranno dimostrare di essere, accolti da una famiglia ospitante in Australia e frequentando una scuola pubblica locale. L'obiettivo di SACBO è quella di, offrendo una concreta opportunità di sentirsi "cittadini del mondo" e a pensare al domani con fiducia. Intercultura, partner della Società, si occuperà di tutte le attività necessarie perprima della partenza e assisterli durante il soggiorno.Al termine, Intercultura invierà una. Gli studenti interessati a concorrere all'assegnazione potrannodirettamente sul sito, seguendo le indicazioni riportate alla pagina www.intercultura.it/sacbo