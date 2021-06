SACBO, inaugurata all'aeroporto di Milano Bergamo la nuova lounge "HelloSky"

(Teleborsa) - È stata inaugurata questa mattina nel terminal partenze dell'aeroporto di Milano Bergamo la nuova lounge con il marchio "HelloSky", gestita da GIS, società di servizi di ospitalità aeroportuale con sede a Barcellona (Spagna), filiale di TAV Operation Services (TAV OS). Alla cerimonia a hanno partecipato Giovanni Sanga, presidente di SACBO (società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo), Güçlü Batkin, CEO di TAV Operation Services, Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture e ai trasporti di Regione Lombardia, Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo, Marilena Spada, vicesindaco di Orio al Serio, i rappresentanti degli Enti aeroportuali e, in veste di testimonial, l'attore e regista Giorgio Pasotti, il presidente di Atalanta B.C. Antonio Percassi e l'alpinista Simone Moro.

"Negli ultimi 18 mesi lo scenario del trasporto aereo è profondamente cambiato, causa pandemia, costringendo gestori aeroportuali e compagnie aeree a rivedere le loro strategie – ha detto Giovanni Sanga, presidente di SACBO – Nel caso di Bergamo, duramente colpita dall'emergenza sanitaria, oltre che svolgere una funzione logistica fondamentale a supporto degli interventi di assistenza sul territorio, l'aeroporto ha continuato a operare mettendo in atto le più avanzate misure di sicurezza e predisponendosi alla progressiva ripresa del movimento passeggeri che aveva raggiunto quota 13,8 milioni nel 2019".

"Più di ogni altra cosa, SACBO ha dato continuità ai programmi di ampliamento e adeguamento dell'infrastruttura aeroportuale – ha aggiunto Sanga – dopo l'apertura della nuova ala extra-Schengen avvenuta il 16 luglio 2020 e in attesa di disporre dal prossimo autunno della nuova ala ovest dedicata ai voli Schengen, siamo lieti di aprire le porte della nuova lounge. Uno spazio improntato al modello di sostenibilità, che mette a disposizioni spazi confortevoli e funzionali, dotati di ogni tipologia di servizi, per rispondere alle necessità di riservatezza e riposo dei viaggiatori". "Anche questo è un segno di ripartenza – ha concluso il presidente di SACBO – posto che, nel solco di una tradizione che ha visto crescere il livello di apprezzamento dei passeggeri, SACBO è impegnata a fare in modo che il transito in aerostazione diventi la prima parte di una piacevole esperienza di viaggio. Da oggi la lounge HelloSky, affidata a una delle società leader nei servizi di ospitalità a livello internazionale, diventa uno dei fiori all'occhiello dell'aeroporto di Milano Bergamo".

Nel dare il benvenuto nella HelloSky Lounge, il ceo di TAV Operation Services, Güçlü Batkin, ha espresso la propria soddisfazione per la forte relazione stabilita con SACBO. "Una partnership che permetterà di offrire servizi di ospitalità esclusivi – ha dichiarato – Il nostro obiettivo non è solo la crescita dei servizi premium a un numero sempre più alto di passeggeri, ma contribuire a ad aumentare il livello di soddisfazione di chi sceglie di volare dall'aeroporto di Milano Bergamo. Il comfort e i servizi forniti nella HelloSky Lounge sono orientati al cliente e resi ancora più performanti dalle tecnologie digitali". "L'intero ambiente – ha spiegato Batkin – è stato studiato e armonizzato sulla base di concetti innovativi e anche l'offerta F&B contempla tutto ciò che un ospite possa desiderare. Il design è un elemento chiave, ispirato alla meravigliosa atmosfera e allo spirito bergamasco. Un ambiente rilassante e accogliente, che si presenta come una vera e propria oasi per chi si appresta a mettersi in viaggio. Siamo fiduciosi nella ripresa del traffico aereo e che si riprenda l'abitudine a viaggiare".