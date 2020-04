Sabatini (ABI): per prestiti sopra 25mila euro serve tutela penale banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I decretihanno richiesto alle banche unovisto che solo i prestiti dariguardanodi soggetti. Lo ha detto il Direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana,nel corso di un'audizione alla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario."Leadottate dai due provvedimenti riguardano unaha sottolineato "solo le imprese e i professionisti che possono avere il finanziamento fino aquindi viene chiesto uno sforzo enorme di risposta edSabatini ha anche chiarito cheo della dichiarazione dei redditi per richiedere i prestiti fino a. "Sicuramente per i finanziamenti fino a 25mila euro non è prevista nessuna attività istruttoria" ha ricordato "è vero che ci sono stati segnalati casi in cui vengono richiesti ilper ottenere una risposta che chiarisca che la procedura è basata sull'autocertificazione e che quindi non sono necessari bilanci o dichiarazioni dei redditi ai fini delParticolarmente interessante il passaggio sulle risorse per garantire i prestiti dache, dice Sabatini, "ma nel momento in cui sarà deliberato un ampliamento,Per accelerare l'erogazione di prestiti superiori alla soglia dei- prosegue - servono delle modifiche normative ed in particolarenel caso ledei finanziamenti finissero poi inIl Presidente dell'ABI ha anche chiarito che leanche con l'impatto sull'economia dell'emergenza covid-19. "Le previsioni sull'impatto economico dell'emergenza" ha detto "ed in questo contesto è difficile fare stime sulanche se l'ammorbidimento delle regole europee sulla gestione di queste esposizioni e le garanzie fornite dal Governo fanno ritenere cheQuanto a uno"Ilsi trova ad affrontare l'impatto sull'economia della pandemia partendo da basi migliorate rispetto agli anni precedenti. Ciononostante, sonosottolineando che"L'entità e la ferocia dello shock sono, infatti, paragonabili a quelli di una guerra, e all'emergenza sanitaria e sociale ha fatto seguito, a breve distanza, quella economica".