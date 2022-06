Sabaf sale in Borsa dopo ingresso in segmento induzione

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Sabaf, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici. Ieri sera, a mercati chiusi, ha annunciato che entrerà nel settore della cottura ad induzione elettromagnetica. L'obiettivo strategico del management è quello di presidiare un segmento di prodotto che in Europa sta guadagnando quote di mercato. I primi prototipi saranno presentati nei prossimi mesi, mentre la produzione inizierà entro il primo semestre del 2023, con la distribuzione che farà leva primariamente sulle partnership già esistenti.

"Lo sviluppo del progetto dimostra la dinamicità e la capacità di tradurre idee in piani di sviluppo concreti di Sabaf, che rimane focalizzata anche su opportunità di M&A potenzialmente anche a breve termine, in un contesto esterno di mercato che mostra un rallentamento dopo l'ottima crescita del 2020-21", scrivono gli analisti di Equita.

Spicca il volo Sabaf, che si attesta a 26,2 euro per azione, con un aumento del 2,75%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 26,58 e successiva a quota 27,53. Supporto a 25,63.