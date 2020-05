Sabaf, redditività 1° trimestre in crescita nonostante cambi

(Teleborsa) - Sabaf chiude il 1° trimestre con un utile netto di 1,5 milioni di euro , in calo del 26,9% rispetto all'anno precedente.



Nel periodo registra ricavi per 43,9 milioni di euro (+16,5% rispetto al primo trimestre 2019) ed un EBITDA di 7,7 milioni di euro (+16,2%). L'EBIT si assesta a 3,4 milioni di euro (+0,3%) e sconta differenze negative di cambio per 0,8 milioni di euro.



Al 31 marzo 2020 l'indebitamento finanziario netto è di 60,5 milioni di euro (55,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019). © RIPRODUZIONE RISERVATA