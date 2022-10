Sabaf, Equita abbassa target price e conferma Hold

Mercoledì 26 Ottobre 2022, 12:15







(Teleborsa) - Equita ha abbassato il prezzo obiettivo su Sabaf, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, a 22 euro per azione (da 26 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a "Hold". La revisione arriva a pochi giorni dall'uscita dei risultati del terzo trimestre (prevista per il 10 novembre).



Gli analisti hanno ridotto le stime di Sabaf a livello di fatturato e di EBITDA alla luce delle recenti indicazioni di Whirlpool, che ha segnalato una forte frenata della domanda di mercato per i large domestic appliances sui principali mercati e la necessità di ridurre lo stock, con un taglio quindi ancora più forte per la produzione.



"Pensiamo che indicazioni più puntuali possano emergere con i risultati del trimestre e con la stabilizzazione di alcune variabili molto volatili come i prezzi dell'energia e delle materie prime nei prossimi mesi", sottolinea Equita.