Sabaf, dividendo 2019: riesame dopo coronavirus

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2019 il Gruppo Sabaf ha conseguitodi vendita pari a 155,9 milioni di euro, superiori del 3,5% rispetto ai 150,6 milioni di euro del 2018 (-8,9% a parità di area di consolidamento).Il rallentamento dell'attività organica - spiega la società nella nota dei conti - ha in parteche, tuttavia, si attesta a un livello elevato: l'Ebitda è stato di 27 milioni di euro, pari al 17,3% del fatturato, rispetto ai 30 milioni di euro (19,9% del fatturato) del 2018, l'Ebit ha raggiunto gli 11,9 milioni di euro, pari al 7,6% del fatturato, contro i 16,4 milioni di euro (10,9%) dell'anno precedente. Ildel 2019, pari a 9,9 milioni di euro (6,4% delle vendite), è inferiore del 36,5% rispetto ai 15,6 milioni di euro del 2018Nel corso del 2019 sono stati distribuiti dividendi per 6,1 milioni di euro.Al 31 dicembre 2019era pari a 55,1 milioni di euro, contro i 53,5 milioni di euro del 31 dicembre 2018, mentre il patrimonio netto ammontava a 121,1 milioni di euro (119,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018); il rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto era pari a 0,46, contro lo 0,45 di fine 2018.Il Consiglio di Amministrazione, "preso atto del, ritiene opportuno, in via del tutto prudenziale, proporre alla prossima Assemblea degli azionisti di destinare l'utile dell'esercizio 2019 della Capogruppo Sabaf interamente alla riserva straordinaria. "".Sulla base delle trattative concluse con i principali clienti,di euro (+19% sul 2019) e una redditività operativa lorda (Ebitda %) in netto miglioramento rispetto al 2019. L'andamento degli ordini e della produzione del primo trimestre del 2020 stava confermando una forte ripresa del livello di attività, a ritmi anche superiori rispetto alle ipotesi di budget.- spiega il gruppo - ". Allo stato attualee sull'efficacia delle misure di contrasto adottate nei vari Paesi. In occasione della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2020, prevista per il prossimo 11 maggio, Sabaf fornirà indicazioni aggiornate sull'andamento del business e sulle previsioni per il 2020".