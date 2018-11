Sabaf corre in Borsa dopo il bilancio

(Teleborsa) - Il mercato premia il bilancio di Sabaf, in forte rialzo a Piazza Affari con un guadagno del 5,57% a 14,78 euro.



La società ha chiuso i primi nove mesi di esercizio con un utile netto di 12,4 milioni di euro, in aumento del 20,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre i ricavi sono migliorati dell'1,5% a 114,4 milioni.



Nel solo terzo trimestre il Gruppo ha visto accelerare gli utili dell'85,2% a quota 5,1 milioni di euro e i ricavi dell'8,1% a 38,4 milioni.



Per l'intero 2018 il Gruppo si attende di raggiungere vendite per circa 152 milioni di euro, in moderata crescita rispetto ai 150,2 milioni di euro del 2017.