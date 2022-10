Lunedì 3 Ottobre 2022, 15:00







(Teleborsa) - Sabaf ha perfezionato in data odierna l'acquisizione del 100% del capitale della società P.G.A..



Lo rende noto la stessa società aggiungendo che il Gruppo opera da oltre 25 anni nel campo della progettazione e dell'assemblaggio di schede elettroniche per il settore degli elettrodomestici ed è attivo con unità produttive a Fabriano (AN).