Sabaf, assemblea approva bilancio 2019

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Sabaf ha approvato il bilancio 2019 che si è chiuso con ricavi di vendita pari a 155,9 milioni di euro, superiori del 3,5% rispetto ai 150,6 milioni di euro del 2018. I soci hanno deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2019 interamente alla riserva straordinaria.



L'Assemblea ha inoltre approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica adottata dalla società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ed espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della medesima Relazione, che espone la remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2019.



In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato una delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.



Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf si riunirà il prossimo 12 maggio per l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020. In tale occasione la società fornirà indicazioni aggiornate sull'andamento del business, tenuto conto della visibilità del momento e degli elementi di incertezza connessi alla diffusione dell'epidemia da coronavirus a livello globale. Ultimo aggiornamento: 15:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA