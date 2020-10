Sabaf, alza la guidance sui ricavi 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I ricavi preliminari consolidati del terzo trimestre 2020 sono pari a 47,2 milioni di euro, superiori del 16,8% rispetto ai 40,4 milioni di euro del terzo trimestre 2019. A parità di area di consolidamento le vendite del trimestre sono in crescita dell'8,9%. Rispetto al secondo trimestre 2020, i ricavi del terzo trimestre sono superiori del 37,6%. Nei primi nove mesi dell'anno i ricavi preliminari di vendita sono pertanto pari a 125,4 milioni di euro, in crescita dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-5% a parità di perimetro).Lo comunica il Gruppo Sabaf in occasione degli incontri con gli investitori istituzionali in programma per oggi nell'ambito dellaorganizzata daIl Gruppo fa sapere inoltre che prevede di chiudere l'anno 2020 con(superiori del 9-12% rispetto ai 155,9 milioni di euro del 2019) e una(EBITDA %) in miglioramento rispetto al primo semestre, quando era stata pari al 17% delle vendite. Le precedenti previsioni indicavano vendite comprese tra i 162 e i 167 milioni di euro.Tali ipotesi - spiega Sabaf - "considerano uno scenario macroeconomico non condizionato da eventi imprevedibili. Qualora la situazione economica dovesse subire invece significative variazioni, i valori consuntivi potrebbero discostarsi dai dati previsionali".