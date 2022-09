Sababa Security, primo semestre in crescita: valore produzione +159%

Venerdì 30 Settembre 2022, 17:45







(Teleborsa) - Sababa Security chiude il primo semestre con un Valore della Produzione pari a 4,58 milioni di euro, in crescita del 159% rispetto allo stesso periodo del 2021, pari a 1,77 milioni di euro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a Euro 3,94 milioni con un incremento del +142% rispetto a Euro 1,63 milioni del 2021.



L'EBITDA è pari a 0,59 milioni di euro (+217% YoY rispetto ai 0,18 milioni). Migliorato anchel l'EBITDA Margin sulle vendite che è passato dall' 11,4% del 1° semestre 2021 al 14,9% del periodo in esame. Il miglioramento è dovuto sia all'aumento dei ricavi, in particolare dei segmenti ad alto valore aggiunto quali i servizi di Security Monitoring, Audit e Training, sia ad un'attenta politica di controllo dei costi.



L'EBIT è pari a 0,39 milioni di euro (+124% rispetto a 0,17 milioni del 2021) con un EBIT Margin sul valore dei ricavi del 9,9%.



Il Risultato d'Esercizio è pari a 0,35 milioni di Euro (+188% rispetto a 0,12 milioni di euro dello stesso periodo 2021) e rappresenta il 8,8% dei ricavi.