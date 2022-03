Sababa Security, partnership con Secureworks per Italia, Spagna e Portogallo

Mercoledì 2 Marzo 2022, 16:00







(Teleborsa) - Sababa Security, società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha siglato una partnership operativa con Secureworks, azienda di cybersecurity quotata al Nasdaq, per divenire Secureworks MSSP Partner per l'Italia, la Spagna e il Portogallo, con lo scopo di soddisfare la domanda crescente di servizi di cybersecurity da parte delle piccole e medie imprese. Con i diversi pacchetti - base o premium - Sababa Security fornirà servizi aggiuntivi al proprio portfolio, tra cui Incident Response con tre diversi tipi di SLA (Service Level Agreement), e Threat Intelligence, che include il controllo di dati esposti e servizi online nel Deep Web e nella Dark Net.



"Siamo orgogliosi di collaborare con Secureworks, leader mondiale di cybersecurity, per aumentare la resilienza delle piccole e medie imprese, che costituiscono ad oggi la maggior parte delle realtà attive in Italia", ha commentato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security. Il gruppo italiano supporterà i clienti con la piattaforma di sicurezza cloud-native di Secureworks, Taegis, e la sua suite di soluzioni e servizi integrati.