Sababa Security, nuovi contratti per 1,35 milioni di euro

(Teleborsa) - Sababa Security, società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto due contratti per la fornitura di soluzioni e servizi di cyber security con primarie società italiane, leader nazionali nel settore delle telecomunicazioni, e dei beni di largo consumo del settore dell'elettronica del valore totale 1.352.000 euro.

In particolare, un contratto prevede la fornitura a favore di una primaria società delle telecomunicazioni di un servizio di protezione gestita per gli ambienti fisici, virtuali e in cloud, della durata di 36 mesi. Il contratto con una primaria catena italiana nel settore retail, della durata complessiva di 52 mesi, prevede, invece, un servizio gestito di protezione di tutti i sistemi endpoint in uso presso il cliente, coprendo uffici, datacenter e negozi. I contratti hanno rispettivamente il valore di 712.000 euro e di 640.000 euro.

"Non posso che esprimere soddisfazione per queste due nuove opportunità di collaborazione con aziende così importanti a livello nazionale che hanno riconosciuto in Sababa un elevato livello di know-how e di affidabilità, frutto di continui investimenti in R&D e nella creazione di servizi gestiti - ha commentato l'AD Alessio Aceti - Sempre di più Sababa diventa il partner di sicurezza di grandi clienti, che non acquistano più da Sababa prodotti o soluzioni, ma ci affidano la loro sicurezza con servizi gestiti che garantiscono elevati livelli di servizio e continuità del business".