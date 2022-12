Sababa Security, contratto da 1,4 milioni con primaria società energy

Mercoledì 14 Dicembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - Sababa Security, società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata su Euronext Growth Milan, si è aggiudicata un contratto del valore superiore a 1,4 milioni di euro per la fornitura di soluzioni e servizi di cybersecurity a una primaria società operante nel settore energy. È prevista la fornitura di licenze Skybox triennali - comprensiva di servizi professionali a supporto del design e dell'implementazione della soluzione stessa - nonché l'estensione del supporto e manutenzione delle licenze già implementate.



L'AD Alessio Aceti parla di un contratto di "particolare rilevanza" per una serie di fattori: "In primis, il fatto che riguardi un nuovo cliente, sul quale abbiamo lavorato nel corso del 2022 e con il quale siamo fiduciosi di condurre altre attività in futuro. In secondo luogo, si tratta di un'infrastruttura critica del sistema paese, e ci rende sempre più orgogliosi sapere di portare il nostro contributo alla resilienza del sistema Italia".