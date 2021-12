Sababa Security, concluso con successo collocamento su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Sababa Security - operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche - ha concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie necessario all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita – con una raccolta complessiva pari ad Euro 9 milioni circa (comprensivo dell'opzione di over allottment di circa Euro 1 milione).

L'inizio delle negoziazioni è atteso per il 17 dicembre 2021. Alle azioni ordinarie della Società è stato attribuito il seguente codice ISIN IT0005468506.

"Siamo molto soddisfatti dell'interesse riscontrato dagli investitori, che premia il nostro progetto imprenditoriale - dichiara Alessio Aceti, Fondatore ed Amministratore Delegato di Sababa -. Abbiamo molte idee da sviluppare e le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di perseguire ancor di più la nostra strategia di crescita, sostenendo i programmi di sviluppo con maggiore tenacia, consolidando ulteriormente la nostra posizione di mercato e sviluppando nuove tecnologie proprietarie. Siamo lieti di poter condividere con i nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri".

Il collocamento – rivolto ad investitori qualificati italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) – ha riguardato complessive n. 2.432.400 azioni ordinarie, di cui n. 2.162.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale e n. 270.400 azioni destinate all'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Drag S.r.l. ad Intermonte in qualità di Global Coordinator (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell'offerta).

Nell'ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 9 milioni circa (comprensiva dell'opzione di over allotment di circa Euro 1 milione), con un prezzo per ciascuna azione offerta in sottoscrizione determinato in Euro 3,70 per azione.

All'inizio delle negoziazioni la Società avrà una capitalizzazione complessiva pari a circa Euro 27 milioni (circa Euro 28 milioni al totale esercizio della greenshoe) ed un flottante del 29,8% pre-greenshoe (flottante del 32,3% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Il capitale sociale della Società sarà composto da n. 7.262.000 azioni ordinarie (n. 7.532.400 all'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Nel processo di quotazione, la Società è assistita da Intermonte Sim S.p.A (Global Coordinator dell'operazione, Sole Bookrunner e Specialist), Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario dell'Emittente), CFO SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor), Studio Legale Gianni & Origoni (Deal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Epyon (Consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione), Becap (Consulente per il piano industriale).