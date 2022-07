Sababa Security annuncia altra commessa da 1,25 milioni euro

Lunedì 25 Luglio 2022, 10:45







(Teleborsa) - Sababa Security, società italiana operante nella cybersecurity c quotata su Euronext Growth Mila, si è aggiudicata un contratto del valore di 1.250.000 Euro per la fornitura di servizi di cyber security ad una primaria società operante nel settore Energia.



In particolare, il contratto, della durata complessiva di 72 mesi, prevede la fornitura del servizio Sababa MDR e delle tecnologie necessarie per l'erogazione di tale servizio. Il servizio di Sababa andrà a gestire le tematiche di detection & response per rivelare prontamente anomalie e contenere possibili incidenti cyber.



Con questo nuovo contratto, che segue quelli già comunicati in data 18 luglio 2022 del valore pari a 1.352.000 di euro, Sababa evidenzia oltre 2.600.000 di euro per commesse aggiudicate nelle ultim ettimane.