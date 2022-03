Sababa ottiene la label Cybersecurity Made in Europe

(Teleborsa) - Sababa Security ha ottenuto la label Cybersecurity Made in Europe. Si tratta della prima ed unica etichetta di qualità per le aziende che operano nel settore della cybersecurity ed è erogata in Italia dal Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity, a cui partecipano il CNR con l'Istituto di Informatica e Telematica (CNR-IIT), il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) e il Consorzio Nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT).

L'etichetta Cybersecurity Made in Europe nasce da un progetto dell'European Cyber Security Organisation (ECSO), l'organizzazione non profit che collabora con la Commissione Europea per le politiche sulla sicurezza informatica. Lo scopo è quello di promuovere le expertise europee, sostenendo la sinergia tra aziende che forniscono servizi nel settore della sicurezza informatica, avendo la sede legale e il proprio mercato principale sul territorio europeo.

Questo marchio, assegnato alle società che sviluppano i loro prodotti e servizi in conformità con lo standard ENISA (Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Informatica), comporta che l'azienda soddisfi numerosi criteri di sicurezza, tra cui requisiti relativi alla security-by-design, alla trasparenza, al principio del minimo privilegio (componente essenziale dei modelli Zero-Trust) o anche alla continuità aziendale.

L'etichetta, di importanza strategica, fa entrare di diritto Sababa Security in una lista di fornitori di alta qualità, aumentandone la visibilità sul mercato europeo e internazionale e garantendo riconoscibilità verso clienti, partner commerciali e potenziali investitori.

"Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione Cyber Security Made in Europe. Questa etichetta testimonia l'impegno costante di Sababa Security di porsi come partner affidabile per la sicurezza e la tecnologia per i nostri clienti - ha commentato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security -. Entrare a far parte di questa lista di fornitori di alta qualità ci offre l'opportunità di differenziarci dagli attori non europei e aumenta considerevolmente la fiducia che i nostri utenti finali e i nostri partner ripongono in noi".