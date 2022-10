Sababa, Aceti: iniziamo ad avere importante presenza all'estero, scouting per M&A

(Teleborsa) - "e abbiamo confermato la crescita in tripla cifra sia sui ricavi che sull'EBITDA, quindi stiamo performando molto bene. Il primo trimestre è stato un po' difficile anche per via della situazione geopolitica, mentre il secondo ha visto proprio consolidare la crescita, anche per gli investimenti che abbiamo fatto con le risorse dell'IPO, e quindi c'è stata una fortissima crescita". Lo ha detto a Teleborsadi Sababa Security, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir.Di pari passi con la crescita del business, aumenta anche l'attenzione all'espansione internazionale. "Da quando siamo nati non guardiamo solo all'Italia e abbiamo, non solo per quanto riguarda i clienti ma anche grazie a due entità e uffici fisici. Uno è in Uzbekistan, quindi in centro Asia, e uno a Madrid, che segue il mercato spagnolo e portoghese", ha spiegato il numero uno della società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata su Euronext Growth Milan."Quello dell'in questo momento, perché il mercato era abituato ad avere fornitori russi mentre oggi guarda di più all'Europa e quindi siamo ben posizionati, soprattutto sul settore bancario", ha puntualizzato Aceti.Il mutato contesto geopolitico ha avuto riflessi anche sul mercato di riferimento di Sababa Security. "La cybersecurity è considerata oggi un mezzo informativo e militare, per cui ci sono una serie di attacchi ibridi e le", ha affermato l'esperto."I maggiori vendor di cybersecurity sono in USA, Israele e Russia - ha continuato - Anche noi avevamo dei fornitori in Russia per erogare servizi ai clienti e li abbiamo sostituiti nel primo trimestre dell'anno, capendo insieme ai clienti quale era più critico e come cambiare, facendo un'analisi a tutto tondo". "È comunque fondamentale non fermarsi ai nomi delle aziende e ai titoli, perché ci sono aziende europee o americane che hanno magari il 40% dei dipendenti in Russia - ha aggiunto - Quindi è".Il management continua anche a valutare possibili deal di. "Noi siamo puristi della Cybersecurity, quindi ovviamente non guardiamo ad aziende che fanno anche IT o altri servizi, per cui i possibili target vengono da una cerchia piuttosto ristretta. In ogni caso,".