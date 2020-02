S.S. Lazio corre anche in Borsa dopo vittoria su Inter

(Teleborsa) - Ottima performance per il titolo S.S. Lazio, che scambia in rialzo del 10,37%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la vittoria ieri sull'Inter che ha portato il club romano al secondo posto in classifica a un punto dalla Juventus (+0,36%).



Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del club bianco azzurro rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di S.S. Lazio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,049 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,916. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,182.

© RIPRODUZIONE RISERVATA